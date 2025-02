"La Banca Universale": Sandro Cappelletto e Emile Zola svelano il cuore oscuro della finanza

(Teleborsa) - Il, da anni all’avanguardia nella proposta culturale all’insegna del mix di linguaggi, della sperimentazione di temi non necessariamente main stream, faro culturale di Roma per studenti, addetti del settore e accademici, accoglie una prima assoluta di grande interesse il prossimoalle ore 20.30:. È un'opera che unisce la narrazione del noto critico musicale- liberamente ispirata a L- e le musiche originali di Fper affrontare attraverso il linguaggio teatrale, i temi della speculazione, della brama di potere finanziario e delle crisi economiche in un racconto di musica e parole.Protagonista del romanzo del naturalista francese è Aristide Saccard, fondatore della Banca Universale di Parigi e: la sua visione grandiosa della Banca Universale – "la testa a Parigi, il cuore a Roma e le braccia che si estendono fino all'India e alla Cina" – rappresenta un'anticipazione della globalizzazione economica e riflette le dinamiche eche ancora oggi affliggono il sistema globale.Basti pensare che 17 anni fa avviene, sotto gli occhi attoniti di 26 mila dipendenti e milioni di ignari cittadini, il, il più grande nella storia delle bancarotte mondiali con. È il settembre 2008 quando la quarta banca americana crolla sotto il peso dei mutui subprime, a causa di condotte scellerate da parte delle banche di investimento che a lungo hanno commercializzato prodotti finanziari estremamente rischiosi e concesso mutui con tassi alti a soggetti non affidabili. Le autorità americane non intervengono per tempo convinte che Lehman Brothers sia too big to fail e il risultato è un’autentica catastrofe che - sommata al, la maggiore compagnia di assicurazioni al mondo collegata ai mutui - provoca una recessione economica globale con circa. Da quel momento i crac finanziari in America vengono gestiti in altro modo e le autorità USA - anche per affrontare la crisi delle banche regionali, a distanza di 10 anni - mettono in campo sostanziosi aiuti per evitare il contagio.La storia della speculazione si ripete nei secoli: numerose, infatti, le bolle speculative che sono finite sui libri di storia. Ricordiamo la cosiddetta, tra il 1980 e il 1990 allorché, la nazione - spinta da investimenti immobiliari e speculazione borsistica - conosce una crescita economica senza eguali fino a che nel 1991, il governo inasprisce le politiche monetarie per raffreddare l’economia dando seguito ad un lungo periodo di stagnazione e stallo.Impossibile non citare il, data simbolo in cui Wall Street crolla sotto l’euforia del boom economico degli anni ’20 causando una crisi economica per tutto il decennio successivo. E andando ancora più indietro, nel 1720, sia il Regno Unito che la Francia vengono travolti per azioni sconsiderate nei commerci. Lainglese promette profitti esorbitanti grazie ai suoi commerci con l’America Latina, che tuttavia si rivelano gonfiati: tra le “vittime illustri” della bolla, anche Isaac Newton rimane coinvolto nelle perdite; parallelamente la, fondata da John Law, alimenta una speculazione selvaggia sulle sue azioni, legate al commercio in Louisiana convincendo molti francesi ad investire, ma la realtà non rispetta le aspettative e la bolla esplose.Tornando agli anni Sessanta dell’Ottocento, quando Napoleone III si prepara alla Grande Esposizione Universale della ville Lumière e la Borsa cittadina rappresenta per tanti francesi un biglietto di sola andata per la felicità, il Saccard di Zola intraprende un viaggio verso la rovina, accecato dalla brama di possesso e ricchezza. Nel testo di Sandro Cappelletto, la tensione e le emozioni trovano un contrappunto sonoro nelle musiche originali di Fabrizio De Rossi re, e insieme - partendo da rimandi ae altri protagonisti della musica del periodo storico in cui è ambientato il romanzo - creano. Lo spettacolo inoltre riflette sulle dinamiche del potere e del denaro, sulla fragilità delle istituzioni economiche e sull'illusione di dominio di personaggi come Saccard.Oltre a Cappelletto e De Rossi Re, presente sul palco del Palladium anche, editorialista ed esperto di economia per La Stampa attivo nei temi di politica economica nazionale e internazionale, che introdurrà al pubblico i temi dell’opera fornendo contesto e spiegazioni in modo da rendereL’appuntamento del 22 febbraio al Teatro Palladium non è solo un omaggio a Zola, ma un invito a riflettere sul presente attraverso il passato. In un’epoca in cui le crisi finanziarie continuano a scuotere il mondo, La Banca Universale ci ricorda che la storia dell’economia è fatta di illusioni e crolli, di ambizione e rovina. Un’opera che, tra parola e musica, mette in scena il fascino e il pericolo del denaro, svelando il