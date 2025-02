Omer, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

Omer

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 5,4 euro, upside potenziale del 35%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario.La variazione del TP è arrivata dopo che ieri Omer ha annunciato il primo ordine di Arsenale Group per il treno di lusso "La Dolce Vita". Si prevede che il contratto avrà un impatto significativo sul portafoglio ordini di Omer,, che si aggiungerà a un backlog di 135 milioni di euro al 30 settembre 2024.Questa transazione, sostiene TP ICAP Midcap,del mercato ferroviario e consolida la sua presenza in progetti ad alto valore aggiunto, caratterizzati da design e soluzioni high-tech. "Questa è un'ottima notizia per l'azienda, che dovrà consegnare rapidamente dati i tempi serrati e il primo viaggio programmato per aprile", viene sottolineato.Con questo in mente, gli analisti hanno, prevedendo una crescita del fatturato del 12% anno su anno.