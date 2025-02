OVS, vendite annue +6%. EBITDA in significativo incremento

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha comunicato che la stagione autunno/inverno si sta concludendo con risultati migliori di quelli già positivi della primavera/estate, portando il gruppo a concludere l'con una crescita delledi circa il 6%. Il forte aumento delle vendite del terzo trimestre (+12,8%), è stato seguito da una crescita di circa il 4% nel quarto trimestre.Questi risultati sono stati sostenuti tanto dall'andamento delle vendite a parità di perimetro, positive per il quarto anno consecutivo, quanto dallo sviluppo della rete dei negozi., in particolare quelle del segmento beauty e personal care che, oltre ad essere ancora in crescita a doppia cifra, risulta importante per il cross selling generato a beneficio dell'abbigliamento donna.L'andamento delle vendite, combinato con il miglioramento del margine commerciale, ha più che compensato gli impatti dell'inflazione sui costi tra cui, in particolare, l'effetto dell'incremento del costo del lavoro derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo. L'esercizio pertanto chiuderà con unin significativo incremento.Laha consentito di stabilizzare la leva finanziaria attorno allo 0,8x ancorché nell'anno siano stati distribuiti dividendi per 25,3 milioni di euro ed effettuati acquisti di azioni proprie per 46,1 milioni di euro.