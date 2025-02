Pattern, ricavi 2024 a 125,8 milioni di euro. M&A compensa decremento pelletteria

Pattern

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha chiuso ilconpari a 125,8 milioni di euro vs proforma al 31 dicembre 2023 di 126,4 milioni di euro. La società parla di un allineamento dei ricavi grazie alle operazioni di M&A concluse a fine 2023 e nel corso del 2024, che hanno bilanciato il decremento legato al segmento della pelletteria. Se confrontati con i ricavi al 31 dicembre 2023 reported (145,6 milioni di euro inclusivi del ramo, poi ceduto), sono invece diminuiti del 13,6%Glial 31 dicembre 2024 risultano pari a 18,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 19,4 milioni di euro del 31 dicembre 2023, a seguito delle acquisizioni o incremento di quote di partecipazioni pagate nel corso del 2024 e dei significativi investimenti materiali tra cui l'avvio della costruzione del nuovo headquarter di Torino e le acquisizioni di macchinari tessili in SMT. Laè negativa per 14,4 milioni di euro, rispetto ai positivi 0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Tale variazione è legata essenzialmente agli importanti investimenti legati all'attività di M&A."Il 2024 ha dimostrato quanto l'assetto industriale del nostro Gruppo, fortemente radicato nei distretti d'eccellenza italiani, sia importante nel gestire periodi di difficoltà di mercato anche attraverso la razionalizzazione dei processi - ha commentatodi Pattern - La resilienza dei nostri risultati avviene nonostante una forte decrescita del segmento della pelletteria, ben controbilanciata dalle altre categorie di prodotto. Manteniamo il focus sullo sviluppo delle nostre infrastrutture industriali, tecnologiche e ESG più innovative. Per questo motivo, nel corso del 2025, manterremo un alto livello di investimenti, in linea con gli ultimi anni".