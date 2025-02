Pensione anticipata, Inps: al via presentazione domande 2025

(Teleborsa) - Ils è stato implementato per consentire la presentazione delle domande per l'accesso ae allasulla base delle regole previste dalla legge di Bilancio per il 2025. Lo chiarisce l'Inps con un messaggio ricordando che per le due misure è previsto il ricalcolo contributivo dei contributi versati.L'Istituto ricorda che si può presentare domanda anche permisura prorogata fino a fine anno dalla legge di Bilancio per il 2025. Le istanze possono essere presentate: direttamente dal sito internet dell'istituto, accedendo tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2, Cns (Carta nazionale dei servizi), Cie (Carta di identità elettronica 3.0) o eIdas; utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge; chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).