TM Brasil: risultati 2024 in forte crescita, utile a 3,2 miliardi reais

Gruppo TIM

(Teleborsa) -(o TIM Brasil), la controllata brasiliana del, ha chiuso l'esercizio 2024 con undi reais (circa 530 milioni di euro). Si tratta dele del livello di utiledalla società.registrano unadi reais (circa 4,3 miliardi di euro), con ricavi da servizi in aumento del 6,4% a 24,58 miliardi di reais., in crescita dell'8% e pari a circa il 50% dei ricavi."La nostra strategia, basata su innovazione e qualità, ha dimostrato la sua efficacia anche nel 2024", ha commentato, l'ad di Tim Brasil, aggiungendo "abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e chiuso un altro anno in crescita, contribuendo allo sviluppo del Paese".si punta ancora su unaE' stato presentatoanche il, che prevede ricavi in crescita del 5% medio annuo ed un EEBITDA in aumento del 6-8% l'anno. Attesa anche unain forte aumento, con Ebitda/Capex pari alll'11-14% medio nel triennio, d unaper 13,5-14 miliardi di reais.