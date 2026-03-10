Lego, ricavi e utili in crescita a doppia cifra nel 2025 con portafoglio prodotti record

(Teleborsa) -, azienda danese produttrice di giocattoli, ha comunicato che ilè aumentato del 12%, raggiungendo gli 83,5 miliardi di DKK (circa 11,1 miliardi di euro), trainato da una domanda sostenuta e forte per il portfolio, che ha portato alla crescita in tutti i gruppi di mercato, in particolare in Europa occidentale, nelle Americhe e nella regione CEEMEA. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 16%, superando il mercato dei giocattoli, cresciuto del 7%.L'è cresciuto del 18%, raggiungendo i 22 miliardi di DKK, sostenuto da elevati ricavi ed efficienze di scala. L'è aumentato del 21% a 16,7 miliardi di DKK, superando le aspettative.Ilè aumentato del 4% a 19,9 miliardi di DKK, rispetto ai 19,2 miliardi di DKK del 2024, grazie al solido utile operativo. L'azienda ha mantenuto ingenti investimenti per 9,2 miliardi di DKK, rispetto ai 9 miliardi di DKK del 2024, principalmente nella costruzione di nuovi stabilimenti e nell'ampliamento di quelli esistenti. Ciò ha generato undi 10,8 miliardi di DKK, rispetto ai 10,2 miliardi di DKK del 2024."Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati record nel 2025, basati sul successo dell'anno scorso - ha commentato il- Il nostro portfolio innovativo e ampio, unito alla forza del marchio Lego e a un modello operativo efficace, ha trainato un'elevata domanda. Abbiamo ottenuto questi risultati dimostrando creatività nell'innovazione di prodotto ed efficienza operativa, offrendo esperienze di gioco Lego a un numero di bambini mai visto prima".Il 2025 ha visto il Gruppo lanciare il suopiù ampio fino ad oggi, con oltre 860 prodotti, circa la metà dei quali nuovi, di appeal per i costruttori di tutte le età. La partnership con Formula 1 ha attratto nuovi costruttori quando i primi prodotti sono stati immessi sul mercato nel 2025, supportati da attivazioni in più di venti eventi del Gran Premio.