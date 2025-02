Un terzo delle banche centrali ritarda i piani per emettere CBDC

(Teleborsa) - Le banche centrali stanno esplorando la(in inglese central bank digital currency, CBDC) al dettaglio da molti anni, ma finora sono state. Lo afferma un nuovo rapporto del think tank OMFIF, in collaborazione con Giesecke+Devrient.Mentre molte banche centrali ritengono che saranno presto pronte per l'emissione, alcune forse non sono sufficientemente preoccupate per il ritmo del cambiamento nell'ecosistema dei pagamenti, viene sottolineato.del sondaggio delle banche centrali. Mentre il 34% prevede di emetterne una in 3-5 anni, il 91% ha effettuato o condurrà studi di fattibilità.di emissione e ciò è dovuto a una serie di ragioni, tra cui situazioni economiche e volontà politica.Le CBDC sono ritornate al centro dell'attenzione dopo che, il 23 gennaio, il nuovo presidente statunitenseha firmato unper istituire un gruppo di lavoro sui mercati delle attività digitali, comprese le criptovalute, all'interno del National Economic Council, vietando al contempo alle istituzioni americane di sviluppare, emettere o utilizzare CBDC. L'ordine sostiene che una CBDC minaccerebbe la stabilità finanziaria, la privacy individuale e la sovranità degli Stati Uniti.Il rapporto, con l'indagine sottostante che è stata completata prima di tale annuncio, evidenzia che l'e ladelle banche centrali sono le principali motivazioni per le banche centrali dei mercati emergenti (44%) e per le banche centrali dei mercati sviluppati (50%), rispettivamente.Inoltre, viene evidenziato che le banche centrali hanno compiutoper l'emissione di una CBDC. I maggiori balzi sono stati nell'interoperabilità, nella sicurezza informatica e nei pagamenti offline.In precedenza classificata come la caratteristica più difficile da realizzare, il 20% delle banche centrali intervistate segnala un miglioramento della soddisfazione per i progressi nei, rispetto allo 0% del 2023. L'attenzione delle banche centrali si sta spostando sull'. La quota di intervistati che l'ha identificata come l'area più difficile è più che raddoppiata, arrivando al 27%.