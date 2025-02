Unicredit ancora in calo, volumi sopra i 245 milioni di euro

Unicredit

(Teleborsa) -perde il 3,5% a Piazza Affari anonostante la pubblicazione dei buoni risultati raggiunti nel 2024. Il titolo è caratterizzato da un alto volume degli scambi che hanno superato i 245 milioni di euro. Da inizio anno il bilancio resta comunque ampiamente positivo con unasuperiore al 18%.Lo scorso anno l'istituto di credito ha registrato undi, in aumento dell'8,1% rispetto all'anno precedente, battendo le stime del consensus. L'utile netto contabile è pari a 9,7 miliardi (+2%). Il RoTE ha raggiunto il 21%.Il Ceoin un'intervista a Cnbc ha affermato che serviranno almeno 3-4 trimestri di riflessione prima di muoversi sul fronte. "Abbiamo fatto un investimento su alcune premesse che ora purtroppo sono cambiate, adesso ci sono delle, aspettiamo di vedere la fine di queste elezioni, vedere il nuovo Governo e vedere i fatti", ha dichiarato. "Io sono personalmente convinto di riuscire a convincere tutti, ci sarà valore per tutte e due le banche, per i loro azionisti, per lae per l'. Aspetto di vedere quando ci sarà questa opportunità, ci vorrà del tempo e questo tempo ci darà anche l'opportunità di vedere quale sarà il nuovo piano di Commerzbank e ancora più importante come sarà l'esecuzione", ha aggiunto.