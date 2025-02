Unicredit, in Russia raggiunti target 2025 con un anno di anticipo

UniCredit

(Teleborsa) - In Russia la maggior parte degli obiettivi 2025 è già stata superata, in conformità con l'ordine della. Lo sottolineanella slide fornite agli analisti in vista della conference call sui risultati 2024 . "Abbiamo praticamente raggiunto gli obiettivi 2025 con un anno di anticipo, a conferma del nostro forte impegno per la compliance", si legge nelle slide.A fine 2024 l'è scesa del 94% rispetto al primo trimestre 2022, isono scesi dell'89% e, a fine 2024 si attestano a 0,9 miliardi, in calo del 51% rispetto al terzo trimestre 2024.sono in riduzione dell'86% dal primo trimestre 2022, pari a 1 miliardo a fine 2024, in calo del 38% rispetto al terzo trimestre 2024. Il contributo all'utile netto dovrebbe essere marginale entro il 2027.