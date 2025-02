Unicredit, Orcel: mai escluso rilancio su BPM

Banco BPM

(Teleborsa) - "No, non ho mai escluso" un rilancio "fin dal primo giorno" su. Lo ha detto alla Cnbc, ilparlando dell' OPS lanciata sull'istituto guidato da Giuseppe Castagna. "Per per farlo ci deve essere un cambiamento significativo che deve rispettare le nostre metriche per i nostri azionisti", ha aggiunto il top manager."Siamo stati chiari dal primo giorno, abbiamo fatto un'offerta a un prezzo che per noi è un premio del 15% sul prezzo undisturbed, perché l'operazione con Anima non è completato" e "dobbiamo vedere se viene completato". Inoltre, ha proseguito Orcel, c'è stato "l'impatto sul prezzo delle speculazioni M&A quando abbiamo fatto l'offerta".