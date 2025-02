Banco BPM, Castagna: offerta Unicredit contrasta con prospettive di ulteriore crescita

Unicredit

(Teleborsa) - "I traguardi raggiunti nell'esercizio 2024 dimostrano una volta di piùdel proprio business e certificano l'anticipo e il superamento dei principali obiettivi del Piano Strategico, obiettivi conseguiti grazie all'evoluzione dell'attività bancaria tradizionale a favore di famiglie e imprese e alla progressiva differenziazione delle fonti di ricavo". Lo affermano, commentando i risultati dello scorso anno e il nuovo piano "L'aggiornamento del Piano Strategico è funzionale a orientare questi straordinari risultati verso nuove prospettive di sviluppo e crescita che tengano conto sia del valore ancora inespresso delle fabbriche prodotto, come quelle relative alla monetica e alla bancassicurazione che solo negli ultimi mesi hanno iniziato a dispiegare il loro potenziale, sia dell', una volta che la società sarà integrata nel Gruppo", sottolineano."Questo quadro complessivo conferma quanto già sottolineato dal CdA di Banco BPM in merito all'OPS annunciata da- fanno notare - Nei comunicati stampa diffusi in data 26 novembre 2024 e 17 dicembre 2024 si rimarcava, infatti, come le condizioni fossero inusuali per questo tipo di operazioni; oggi, con la pubblicazione degli eccellenti risultati del Gruppo e l'aggiornamento degli obiettivi di piano,, con prospettive di ulteriore crescita e profittabilità concrete, credibili e realizzabili"."Proprio sotto questa luce, negli ultimi anni, il mercato ci ha, come conferma la sovra-performance degli obiettivi di Piano e la realizzazione di importanti iniziative di rafforzamento in settori ad alto margine commissionale - dicono Castagna e Tononi - Queste operazioni, insieme al peculiare radicamento di Banco BPM nel Nord Italia, hanno permesso di creare valore per gli azionisti e per tutti gli altri stakeholders - clienti, dipendenti e comunità locali di riferimento - tenendoli sinora al riparo dalle incertezze legate alla presenza internazionale in aree geografiche attualmente interessate da crisi economiche o politiche, quali la Russia, la Germania e l'Europa dell'Est. Siamo certi della nostra forza di Banco BPM e vogliamo continuare a esprimerla al servizio dei nostri clienti, con le nostre persone, nel nostro Paese".