Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco BPM
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco BPM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco BPM rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Banco BPM mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 11,54 Euro con area di resistenza individuata a quota 11,79. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 11,38.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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