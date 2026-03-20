Piazza Affari: scambi in positivo per Banco BPM

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che tratta in utile del 3,63% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco BPM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco BPM rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Banco BPM evidenzia un declino dei corsi verso area 11,84 Euro con prima area di resistenza vista a 12,08. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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