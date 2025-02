BCC Valdostana completa fase di rilancio con supporto Capogruppo Cassa Centrale Banca

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dellaha esaminato i risultati preliminariche testimoniano la positiva conclusione del percorso di, economico e patrimoniale, intrapreso dal 2018 con il sostegno strategico della Capogruppo, rappresentata nella seduta consiliare dal CFO Alessandro Failoni.Il percorso effettuato dalla Banca in questi anni, e il costante sostegno della Capogruppo, ha consentito die di portare i coefficienti di solidità a livelli di eccellenza, così da consentire il rimborso anticipato di tutti gli strumenti di supporto sottoscritti a suo tempo dalla Capogruppo per fornire il necessario contributo finanziario e patrimoniale.In particolare, laè confermata dal trend crescente del risultato netto, tornato in area positiva a partire dal 2019 e progressivamente cresciuto fino a superare i 10 milioni di Euro nonché dal valore del, salito in questi anni; parallelamente la qualità degli attivi è migliorata sensibilmente, fino a riportare l’indicatore(incidenza del credito deteriorato netto sul portafoglio creditizio) su; il raggiungimento dell’efficienza operativa è rappresentato da un"La positiva conclusione del percorso di rilancio – dichiara il– testimonia come il grande impegno delle persone che lavorano in BCC Valdostana e le sinergie sviluppate con la Capogruppo, attraverso il suo continuo sostegno, abbiano consentito di difendere la specificità e l’unicità territoriale della Banca, nonché di consolidarne e valorizzarne la vicinanza al proprio territorio e ai propri soci, e di rafforzare lo spirito ed i fini mutualistici del nostro Gruppo Bancario Cooperativo, che siamo fieri di aver scelto"."Esprimo, per conto della Capogruppo e dell’intero Gruppo, grande soddisfazione per il percorso di rilancio compiuto da BCC Valdostana – afferma– percorso nel quale abbiamo sempre creduto fortemente escludendo opzioni aggregative, anche per il valore che riveste per le Comunità l’unica Banca di Credito Cooperativo della Valle d’Aosta".