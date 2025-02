BPM, Castagna: siamo i meglio posizionati per ulteriore M&A, niente rischi inutili per stakeholder

Banco BPM

(Teleborsa) - "genererà un utile netto cumulato superiore a 7,7 miliardi di euro nell'orizzonte di piano, rispetto ai circa 6 miliardi del piano precedente, consentendo un ulteriore aumento della remunerazione degli azionisti.della banca: questa percentuale non cambia rispetto al precedente piano, ma è cambiato il prezzo delle nostre azioni, e quindi ci stiamo impegnando a restituire il doppio". Lo ha affermato l'nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati 2024 e l'annuncio del nuovo piano La forma di remunerazione, ovvero, sarà, mentre i dividendi intermedi sono confermati per tutto l'orizzonte del piano, ha sottolineato l'AD.Castagna ha voluto evidenziare che "non è solo una questione di numeri, che comunque sono sorprendenti ma crediamo siano davvero credibili e raggiungibili. Vogliamo sottolineare la trasformazione del business model, perché abbiamo fatto un lavoro impressionante impressive per una trasformazione d, grazie al Wealth & Asset Management e alle Specialty Banking Solutions.Banco BPM è oggi una ", e questo ci permette di essere più generosi con i nostri azionisti". "Qualcuno ha detto che puoi cambiare una banca in sei mesi - ha evidenziato - Mae noi non abbiamo mai mancato gli obiettivi che ci siamo dati".Castagna ha anche dato una, chiudendo la sua presentazione dicendo: "Qualcuno ha chiamato il proprio piano "unlocked" (il nome del piano di, ndr),".Rispondendo a una domanda sulla possibilità di fare ulteriori operazioni di consolidamento, ha detto: "Siamo stati i primi a muoverci con l'M&A sul mercato sia nel 2017 che nel 2024, prima con l'operazione BPM-Banco e poi con l'unica offerta cash sul mercato per. Dopo il nostro annuncio, molto è accaduto. Ma noi vogliamo essere coerenti e"."Poi è arrivata un'altra offerta (da UniCredit, ndr), che per ora non è più un'offerta perché a sconto, ma potrebbe materializzarsi in futuro e ce ne occuperemo. Se andiamo fuori da questo, siamo la. Abbiamo il business model più completo, non so chi non vorrebbe avere un M&A con noi. Valuteremo in futuro le nostre opzioni. Vogliamo esseree siano nel posto migliore".