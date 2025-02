Commissione Ue colloca 11 miliardi di euro di bond

(Teleborsa) - Ieri la Commissione europea ha raccoltoattraverso l'emissione dinella sua seconda operazione sindacata del 2025. Di questi, 5 miliardi di euro sotto forma dilegati a NextGenerationEU.Una nota di Bruxelles spiega che l'operazione a doppia tranche ha riguardato un'emissione supplementare di 6 miliardi di euro dell'EU-Bond ine di una di 5 miliardi di euro di Green Bond del NextGenerationEU inIl bond a 7 anni è stato valutato al 99,049% con undi riofferta del 2,654%, mentre il bond a 25 anni è stato valutato al 98,209%, con un rendimento di riofferta del 3,357%. La Commissione ha fatto sapere che sono arrivate offerte superiori aper il bond a 7 anni e superiori aper quello a 25 anni. Ciò equivale ad un tasso di domanda rispettivamente di circa 13 e 14 volte.Le risorse raccolte attraverso queste operazioni saranno utilizzati per finanziaredell'UE (in particolare nel contesto di NextGenerationEU e del supporto all'Ucraina) nonché progetti green neidegli Stati membri, come previsto nell'ambito di NextGenerationEU.Tutte le emissioni di obbligazioni verdi NGEU sono guidate dal, che è allineato ai principi delle obbligazioni verdi dell'(ICMA).