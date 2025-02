Direttiva sulle discariche: infrazione Ue contro l'Italia

(Teleborsa) - Bruxelles ha avviato unaper il mancato e corretto recepimento dellache stabilisce i requisiti per prevenire effetti negativi dei rifiuti sulla salute umana e l'ambiente. L'Italia, spiega Bruxelles in una nota, non ha definito correttamente che i rifiuti sottoposti a incenerimento devono essere segnalati come smaltiti in discarica; il tipo di rifiuti che possono essere inviati in una discarica per rifiuti pericolosi; e le specifiche per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico.Bruxelles ha evidenziat, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei gas e il campionamento delle acque sotterranee nelle discariche. Dopo l'invio formale della lettera di costituzione in mora,. In caso di risposta insoddisfacente, Bruxelles potrebbe decidere di portare avanti l'iter. La direttiva sulle discariche, in vigore dal 2020, stabilisce requisiti comuni per prevenire gli effetti nocivi dei rifiuti sull'ambiente e sulla salute pubblica.Gli Stati membri devono adottare misure affinché solo i rifiuti trattati siano smaltiti in discarica, con l'. Inoltre, a partire dal 2030, sarà vietato smaltire in discarica rifiuti idonei al riciclo o ad altri processi di recupero.