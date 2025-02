Gruppo Unoenergy: al via nuove assunzioni per potenziare la rete commerciale

(Teleborsa) - Inserimento di oltre 35 nuovi professionisti – in prevalenza in area commerciale, ma anche tecnica – un piano di formazione continua e un approccio trasparente, anche sulla retribuzione, fin dai primi step della selezione. Sono i tre driver deloperatore a capitale interamente privato per la fornitura di gas naturale, energia elettricae servizi di efficientamento energetico a clienti residenziali, aziende e condomìni."I nuovi ingressi rappresentano un tassello fondamentale nel piano di sviluppo strategico che mira a potenziare la rete commerciale per supportare l'espansione del Gruppo e degli Unoenergy Point distribuiti su tutto il territorio nazionale – spiega–. La nostra crescita è il risultato di un impegno costante per essere vicini ai clienti e creare solide e autentiche relazioni, attraverso le nostre persone. Crediamo, infatti, profondamente nel valore del rapporto umano per un servizio capace di rispondere in modo consulenziale alle esigenze dei singoli in tema di energia. Anche per il prossimo anno termico punteremo, dunque, sul rafforzamento di una squadra commerciale e di tecnici composta da personale dipendente altamente qualificato".Leriguarderanno figure chiave come Sales Account (11 posizioni), Consulenti punto vendita (11 posizioni), Addetti ai servizi post-vendita e all'attenzione al cliente (4 posizioni), oltre a profili tecnici specializzati tra cui Operai specializzati (5 tra bruciatoristi, termoidraulici ed elettricisti), Specialisti Affari Legali (2), Amministrazione e Contabilità (2), Project Manager (1) e Responsabile tecnico di Filiale per l'efficientamento energetico (1).Nelil Gruppo Unoenergy dedica particolare attenzione alla. Il percorso comprende sia la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, sia l'apprendimento on the job, con un costante affiancamento fino al raggiungimento dell'autonomia operativa. Si prevedono anche programmi formativi specifici on demand, mirati allosviluppo di competenze tecniche (hard) e soft, legate alla singola mansione. A livello generale, per tutta la popolazione aziendale, nell'anno 2023-2024 il Gruppo ha erogato 593 corsi di formazione, per un totale di oltre 13.247 ore e una media di 20 ore per dipendente.Tutte le posizioni prevedono all'interno del job post il riferimento al CCNL applicato e alla commisurazione della RAL. Nel processo di selezione il Gruppo Unoenergy mantiene e incoraggia, però, unosin dai primi step. "Riteniamo sia fondamentale dare visibilità e confrontarsi sugli aspetti economici da subito, dal primo colloquio. Questo approccio – conclude– riconosce il valore dell'esperienza e delle competenze, creando le basi per una valutazione reciproca consapevole. Tuttavia, è importante anche sottolineare che la retribuzione rappresenta solo uno dei molteplici elementi di un pacchetto complessivo di valore. Il nostro Gruppo è impegnato in ambito risorse umane a promuovere un'occupazione stabile e di qualità, offrendo un contesto lavorativo che valorizza anche altri fattori, come opportunità di crescita professionale, servizi di welfare aziendale, benessere organizzativo e ambienti collaborativi".Ilconta– di cui circa il 48% rappresentato da donne – e un tasso di stabilizzazione degli stagisti pari al 94% di conferme dopo il percorso formativo, negli ultimi cinque anni. Inclusione, merito, competenze e potenziale, sono i parametri che guidano i processi di ricerca, selezione e sviluppo del personale del Gruppo, indipendentemente da genere ed età. Il 24% degli assunti nell'esercizio 2023-2024 è over 50.