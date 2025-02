Heineken, utile operativo sopra le attese nel 2024. Buyback da 1,5 miliardi di euro

Heineken

(Teleborsa) - Il colosso olandese della birraha comunicato che iper l'sono stati di 36 miliardi di euro (2023: 36,4 miliardi di euro), con un calo totale dell'1,2%. Isono aumentati organicamente di un solido 5,0% a 30 miliardi di euro, supportati in particolare dalla forte crescita delle maggiori società operative in Brasile, Messico, Nigeria, Sudafrica, Vietnam e India.L'è arrivato a 3,5 miliardi di euro (2023: 3,2 miliardi di euro), superiore all'anno precedente grazie alla forte crescita dell'utile organico e a voci straordinarie inferiori. Il secondo produttore di birra al mondo ha registrato quindi un aumento dell'8,3% dell'utile operativo organico annuale, superando le previsioni degli analisti del 5,3% e superando le proprie aspettative fino all'8%.L'è stato di 1 miliardi di euro (2023: 2,3 miliardi di euro). La diminuzione è dovuta all'impatto di voci straordinarie e all'ammortamento di beni immateriali correlati all'acquisizione sull'utile netto, che è aumentato a 1.761 milioni di euro (2023: 329 milioni di euro), principalmente a causa della svalutazione non monetaria dell'investimento in China Resources Beer nella prima metà dell'anno. L'è aumentato organicamente del 7,3% a 2,7 miliardi di euro, con una crescita derivante principalmente dalla solida performance dell'utile operativo."Abbiamo ottenuto risultati solidi con una crescita su vasta scala e un'espansione degli utili nel 2024 - ha commentato il- Il volume di birra è cresciuto organicamente dell'1,6% e il fatturato netto (beia) è aumentato del 5,0% con una forte crescita dell'utile operativo (beia) dell'8,3%. In particolare, il nostro volume di birra è aumentato in tutte e quattro le regioni, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti"."Guardando al futuro, siamoper aumentare ulteriormente i nostri investimenti in marketing e vendita e sostenere le nostre priorità EverGreen nel 2025 - ha aggiunto - Prevediamo di aumentare l'utile operativo (beia) organicamente nell'intervallo dal 4% all'8%".La società ha annunciato unda 1,5 miliardi di euro della durata di due anni.