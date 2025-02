iBanFirst punta a 100 milioni di euro di ricavi ricorrenti entro fine 2025

(Teleborsa) -, società francese che si è affermata come la principale alternativa per le aziende che distribuiscono all'estero ed effettuano pagamenti internazionali, ha raggiunto 65 milioni di euro dinel 2024, in crescita del 30% rispetto all'anno precedente. Con undi 7 milioni di euro, il 2024 rappresenta il primo anno in cui l'azienda è profittevole.L'azienda prevede di raggiungere 85 milioni di euro di ricavi, con l'di arrivare a 100 milioni di euro dientro la fine dell'anno."Questi risultati derivano dalla combinazione di competenze tecnologiche e umane nella creazione di un'alternativa diversa e innovativa per i pagamenti internazionali - ha commentato- Oggi iBanFirst è presente in 10 paesi europei, con un team di oltre 350 dipendenti e più di 10 mila aziende in tutto il mondo, gestendo un volume di transazioni mensili del valore di quasi 2 miliardi di euro. Quest'anno apriremo due nuovi Paesi e continueremo a investire in tecnologia per arricchire ulteriormente i nostri prodotti".Anche l'ha registrato una crescita significativa nel 2024:rispetto all'anno precedente, così come il numero dei clienti e il valore delle transazioni in valuta che ha passato il mezzo miliardo di euro."Il percorso di crescita esponenziale che iBanFirst ha delineato in Italia in pochi anni è la dimostrazione concreta di quanto il nostro approccio risponda alle esigenze delle aziende italiane che operano sui mercati internazionali", commenta