Italgas, Gallo: un altro anno di straordinaria crescita, accelera sviluppo reti

Italgas

(Teleborsa) - "I risultati del 2024 arrivano. Un percorso ininterrotto che prosegue da trentadue trimestri coerente con gli obiettivi di sviluppo fissati dal Piano Strategico 2024-2030. I principali risultati economico-finanziari del 2024 sono in continua crescita: l'EBITDA adjusted registra un aumento del 14,1%, toccando quota 1.350,9 milioni di euro, e l'Utile Netto adjusted di Gruppo supera i 500 milioni di euro mettendo a segno un incremento del 15,2% rispetto al 2023". Lo ha affermatodi, commentando i risultati 2024 "Con circa 900 milioni di euro investiti nel 2024, la seconda metà dell'anno è stata caratterizzata dall', così da garantire maggiore impulso a una transizione energetica sostenibile, sicura e competitiva per l'Italia e la Grecia - ha aggiunto - Il percorso di trasformazione digitale delle reti idriche, reso possibile dall'applicazione delle tecnologie d'avanguardia maturate sul network del gas, ci permette inoltre di ottenere risultati progressivamente crescenti e di recuperare efficienza e valore per le comunità e i territori serviti"."Innovazione tecnologica, digitalizzazione, economia circolare, sostenibilità si confermano i driver principali della nostra visione del futuro - ha detto Gallo - Un futuro che, grazie all'impegno e all'intraprendenza delle nostre persone e alla, ci vedrà sempre più protagonisti in virtù del ruolo di campione europeo della distribuzione del gas e di riconosciuto benchmark tecnologico globale".