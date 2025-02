Snam, approvati gli orientamenti sulla composizione del CdA

Snam

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha approvato, in linea con le raccomandazioni del Codice di corporate governance e in vista del rinnovo dell’organo amministrativo, gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Snam agli azionisti sulla futura composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale”.Lo si legge in una nota, in cui si annuncia chedi Snam è in programma il prossimo 14 maggio 2025.