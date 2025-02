Wall Street, NYSE annuncia succursale in Texas

(Teleborsa) - Laha annunciato che una delle sue borse elettroniche, la, verrà reincorporata in Texas e verrà rinominata, dando alle aziende la possibilità di quotare le proprie azioni nello Stato. La Borsa di New York avrà quindi una sua succursale in Texas per soddisfare il crescente numero di aziende che cercano una sede lì.Il presidente del NYSE Group,, ha definito il Texas come "leader di mercato nel promuovere un'atmosfera pro-business". Quella del NYSE sembra una mossa per contrastare l'emergere di un concorrente nello stato americano. Il mese scorso, infatti, la, una borsa valori nazionale con sede a Dallas, ha annunciato di aver presentato domanda di registrazione presso laTXSE Group ha fatto sapere di aver raccoltoe di voler avviare leall'inizio del 2026.