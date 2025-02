Ambienta acquista Mercuri Angelo Frindes: primo add-on per Frigoveneta

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato l', società attiva nella progettazione, produzione, installazione e assistenza post-vendita di sistemi di refrigerazione centralizzati. I soci dell'azienda - Ivan, Stefano e Mauro Mercuri - reinvestiranno e continueranno a ricoprire un ruolo attivo in Mercuri nonché nella piattaforma. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.Fondata nel 1975 e con sede a Verdellino (Bergamo), Mercuri è specializzata nella realizzazione di sistemi di refrigerazione centralizzati ad ammoniaca per applicazioni industriali. L'acquisizione di Mercuri rappresenta il, la piattaforma nel settore della refrigerazione acquisita nel 2024. Mercuri amplia l’offerta della piattaforma all’ammoniaca, aprendo opportunità di cross-selling. Ambienta prevede di proseguire il percorso di espansione della piattaforma attraverso l’acquisizione di altri operatori."Questa acquisizione apporta un importante valore strategico alla piattaforma, che grazie all’esperienza di Mercuri si potrà aprire a nuove strade di crescita - ha detto- Confidiamo di potere espandere ulteriormente il progetto coinvolgendo altre aziende eccellenti del settore".