Arterra, fatturato 2024 raggiunge 4,2 milioni di euro (+28,2%)

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie quotata dal 2019 sul mercato dell’Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2024 con un fatturato di, in aumento del 28,21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente."Il fatturato al 31 dicembre 2024 è in aumento da circa 3,3 milioni di euro a circa 4,2 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+28,21%). Tale incremento, come già anticipato nei mesi precedenti è il risultato delle attività di sviluppo commerciale intraprese per le vendite delle(+33,67%). Gli obbiettivi raggiunti sono leggermente superiori a quanto preventivato ed i primi segnali del 2025 ci fanno essere ottimisti per l’anno in corso", ha commentato, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra.