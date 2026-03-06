Atos raggiunge target 2025 ma chiude esercizio in perdita di 1,4 miliardi di euro

Atos

(Teleborsa) -, colosso francese dei servizi IT, ha chiuso il 2025 con undi 8.001 milioni di euro, in linea con l'obiettivo precedentemente comunicato di "oltre 8 miliardi di euro". Ilha raggiunto i 351 milioni di euro, pari al 4,4% del fatturato (rispetto all'1,9% dell'esercizio 2024), superando l'obiettivo precedentemente comunicato di "circa 340 milioni di euro o superiore al 4%". Ciò rappresenta una crescita organica del 104% su base annua, nonostante un calo del fatturato organico di 1.282 milioni di euro. Il risultato netto è stato unadi -1.404 milioni di euro per l'intero esercizio, rispetto a un utile di 248 milioni di euro per il 2024.L'attuazione delè in anticipo sui tempi previsti, con l'88% dell'obiettivo di risparmio triennale completato in meno di un anno.Le prospettive sono confermate con unae in accelerazione nel 2027 e nel 2028. Ipotizzando la cessione di Advanced Computing nell'esercizio finanziario 2026 e una progressiva riduzione della sua presenza geografica, il Gruppo prevede: di generare un CAGR organico dei ricavi dal 5 al 7% tra il 2026 e il 2028 (fusioni e acquisizioni strategiche, mirate e disciplinate potrebbero aumentare ulteriormente i ricavi nel periodo); di raggiungere un margine operativo di circa il 10% nell'esercizio finanziario 2028, supportato da misure di riduzione dei costi; di raggiungere un leverage ratio inferiore a 1,5x debito netto/OMDAL nell'esercizio finanziario 2028."Ilper il nostro Gruppo, confermando l'importanza della disciplina, della chiarezza strategica e della trasformazione avviate nell'ambito del piano Genesis - ha detto il- Abbiamo raggiunto o superato i nostri obiettivi finanziari, migliorando la redditività e la generazione di cassa del Gruppo. Abbiamo ripristinato le nostre basi operative con un modello operativo più resiliente e orientato alle performance. Importanti successi commerciali, riconoscimenti di settore e solide posizioni di mercato riflettono una rinnovata e crescente fiducia dei clienti in tutte le nostre attività".