Banca Popolare Sondrio, S&P migliora l'outlook dopo l'OPS BPER

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - L'agenzia di rating S&P ha migliorato l’outlook sulla(“BPS”) da “stabile” a "positivo”, confermando al contempo i rating in essere.La decisione dell’agenzia, si legge in una nota, fa seguito all’annuncio del 6 febbraio di BPER BANCA di promuovere un’offerta di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di BPS.Di seguito, il dettaglio dei rating a lungo e breve termine attualmente assegnati da S&P Global Ratings alla Banca: Long-term counterparty credit rating: “BBB-”; Short-Term counterparty credit rating: “A-3”."Se eseguita con successo, S&P ritiene che l'operazione possa rafforzare la posizione di mercato di BPER e favorire la creazione di un gruppo più efficace e diversificato" mentre "alle attuali condizioni, l'impatto sulla capitalizzazione di BPER appare gestibile". La revisione dell'outlook della Popolare di Sondrio "riflette principalmente la possibilità che la banca diventi una controllata strategica di un gruppo con un rating più elevato" nella convinzione che "il merito di credito di Bps possa migliorare come risultato di una business combination".