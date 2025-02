Beghelli, Gewiss rileva il 75%. OPA per il delisting

Beghelli

(Teleborsa) - E' stata perfezionata la compravendita avente ad oggetto l’acquisto da parte di Gewiss, di n. 150.086.181 azioni ordinarie, pari al 75,04% del capitale sociale di, società di proprietà degli azionisti Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli, Graziano Beghelli e Maurizio Beghelli (collettivamente, i “Venditori”), al prezzo unitario di Euro 0,3375 per azione.Di conseguenza, spiega una nota, Gewiss lancerà un’obbligatoria ( OPA ) sulle residue azioni ordinarie di Beghelli, per un corrispettivo per azione pari al Prezzo Unitario di Acquisto, finalizzata a ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni di Beghelli su Euronext Milan (il “Delisting”).L'operazione è finalizzata a rafforzare la divisione Lighting di Gewiss e a consolidarne la presenza sul mercato nel settore dell'illuminazione, grazie all'integrazione di un marchio molto conosciuto in Italia, nonché ampliare l'offerta di soluzioni innovative in ambito illuminotecnico.