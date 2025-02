BPER, S&P conferma l'outlook a "positivo" dopo l'OPS su Banca Popolare Sondrio

BPER Banca

(Teleborsa) -informa che oggi S&P Global Ratings ha confermato a “BBB-/A-3” i rating emittente di lungo e breve termine della Banca, mantenendo l’outlook positivo.In caso di finalizzazione, si legge in una nota, "la business combination è ritenuta positiva dall’agenzia di rating, in considerazione del solido razionale strategico di BPER, della complementarità geografica, della proposizione di business e delle limitate sovrapposizioni. Nel complesso, la business combination aumenterà la scala e l’efficienza del Gruppo, consentendone un rafforzato posizionamento in un mercato in cui la crescente digitalizzazione e la necessità di aumentare la diversificazione dei ricavi richiederanno investimenti significativi e di scala".S&P Global Ratings ritiene che "l’impatto sulla capitalizzazione di BPER, alle condizioni attuali, risulti gestibile. L’agenzia di rating, inoltre, ritiene che l’acquisizione di Banca Popolare di Sondrio non impatterà in modo significativo sulla qualità degli attivi di BPER negli anni a venire. Entrambe le banche hanno un profilo solido di raccolta e di liquidità".