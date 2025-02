CONSOB blocca operatori abusivi su cripto e sito che sfruttava marchio Fininvest

(Teleborsa) -. Per la prima volta l'Autorità di vigilanza ha esercitato i poteri previsti dal nuovo regolamento europeo in materia di cripto-assets (Micar), bloccando due operatori non autorizzati: "Dobibo" (siti internet https://dobibo.com, https://dobibo1.com, https://dobibo2.com) e "Fameexn" (siti internet https://fameexn.top, https://fameexn.com).Al tempo stesso proseguono gli interventi di contrasto all'abusivismo finanziario che fadel mondo istituzionale o imprenditoriale. La CONSOB ha oscurato il sito "Fininvestonline.com" (sito internet https://fininvestonline.com), che diffondeva nel web la pubblicità di servizi finanziari abusivi, richiamando impropriamente i marchie alcuni esponenti della famiglia Berlusconi. Nel novembre scorso un intervento analogo aveva riguardato siti web che si rifacevano a figure di primissimo piano della politica e delle istituzioni.Tra gli ultimi provvedimenti adottati dalla CONSOB c'è anche l'oscuramento dei seguenti quattro siti di: "TORO500" effettuata tramite il sito internet https://toro500.com e relativa pagina https://client.toro500.com (delibera n. 23428 del 12 febbraio 2025); Trading42 Ltd - Trading42 Financial effettuata tramite il sito internet https://trading42.co.com e relativa pagina https://panel.trading42.co.com (delibera n. 23427 del 12 febbraio 2025); "Fpmarketseu" effettuata tramite il sito internet www.fpmarketseu.net (delibera n. 23426 del 12 febbraio 2025); "AllFinanz Plus" effettuata tramite il sito internet https://allfinanzplus.com e relativa pagina https://client.allfinanzplus.com (delibera n. 23424 del 12 febbraio 2025).In tutto sono dieci i siti oscurati questa settimana. Sale, così, aildalla CONSOB a partire da quando, nel luglio 2019, l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività ad internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.