Dl Milleproroghe, CNA soddisfatta: salvi oltre 4mila artigiani

(Teleborsa) - lI decreto Milleproroghe in discussione al Senato ha adi prorogare i termini per frequentare corsi regionali, mirati ad acquisire la qualifica attualmente mancante per diventare meccatronici, a meccanici ed elettrauti. Così CNA in una nota.A seguito della riforma del settore, infatti, "sono state accorpate in un’unica figura professionale, quella del meccatronico, le precedenti attività di meccanico ed elettrauto. Tuttavia, soprattutto a causa dei ritardi delle regioni nell’attivazione dei corsi, oltre 4mila aziende rischiavano di veder cancellata la loro iscrizione al registro delle imprese e conseguentemente di essere costrette a cessare la propria attività. Una ipotesi dalle gravi criticità sia sul fronte dell’erogazione del servizio sia dal punto di vista economico e occupazionale".L’emendamento a prima firma del presidente della commissione Bilancio, Nicola Calandrini, e in identica formulazione dei senatori Antonio Misiani e Giorgio Maria Bergesio consentirà ai titolari delle imprese interessate di frequentare i corsi entro luglio per regolarizzare la loro posizione. Considerata la ristrettezza dei tempi,