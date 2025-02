Elica, utile netto 2024 a 9,4 milioni di euro

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha registratopari a 452,1 milioni di euro nel(-4,5% vs FY 2023, -4,1% organico), in sequenziale miglioramento Q/Q, grazie alla crescita in Nord America, guidata, in particolare, dal successo della nuova strategia di distribuzione e al progresso del segmento OEM in EMEA. Nel quarto trimestre i ricavi si attestano pari a 110,5 milioni di euro, in linea con lo stesso periodo del 2023 (-2,2%, -1,8% organico).L'è pari a 31,4 milioni di euro (48,1 milioni di euro in FY 2023) con un margine sui ricavi del 7,0% (10,2% in FY 2023). In un contesto di mercato che continua ad essere cauterizzato da un'intensa attività promozionale, i margini sono impattati anche dai costi sostenuti a supporto della crescita, in prodotto ed nel progetto di trasformazione del cooking.Ilè pari a 9,4 milioni di euro, rispetto a 11,3 milioni di euro al 31 dicembre 2023 grazie anche al contributo (per 6,4 milioni di euro) della cessione del 4,78% della quota detenuta in Elica PB India a Whirlpool of india Limited e, per 2,7 milioni di euro, alla valutazione della restante quota dell’1,59% rimasta in possesso di Elica. IlRisultato Netto di Pertinenza del Gruppo è pari a 7,9 milioni di euro rispetto a 9,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023. Il risultato delle minorities è pari a circa 1,5 milioni di euro."In un, abbiamo confermato la nostra leadership nei sistemi aspiranti e nei motori elettrici, mentre continuiamo nel processo di trasformazione dell'azienda - ha dichiarato l'- Le priorità di medio termine sono quelle che guideranno le scelte nel breve. Ci attendiamo un 2025 caratterizzato da una domanda ancora debole, ma continueremo ad investire nella distribuzione, sia in Europa che in Nord America, e nel percorso di posizionamento nel Cooking; sappiamo che è la direzione giusta e l'interesse manifestato da parte dei nostri clienti nella distribuzione del LHOV ce lo conferma".Lanormalizzata è pari a -46,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024 (escluso l'effetto IFRS 16 di 10,2 milioni di euro), in flessione del 13,2% rispetto al 2023. La leva si assesta a 1,5x (0,9x in FY 2023) nonostante la pressione su EBITDAMarginConfermato l'in un contesto di mercato flat: ricavi (organico) superiore ai 500 milioni di euro; Adjusted EBIT Margin superiore al 6%; Rapporto di Leva inferiore a 0,5.