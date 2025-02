Enac, presidente Di Palma incontra nuovo presidente Aero Club d’Italia Stefano Arcifa

Enav

(Teleborsa) - Il Presidente Enacha incontrato oggi il neoeletto Presidente di Aero Club d'Italia, componente del CdA die del CdA dell'Il Presidente Enac Di Palma, nell’esprimere le sue congratulazioni al neo Presidente AeCI Stefano Arcifa, ha ribadito ladellanel comparto aereo in un impegno sinergico con gli enti e player del settore, oggi sempre più sicuro, tecnologicamente avanzato e orientato alla mobilità aerea innovativa e alla sostenibilità, presente e futuro del settore.L’incontro ha rappresentato una proficua occasione per consolidare ulteriormente lasu temi di interesse comune, in particolare la gestione sicura di avio-idro-elisuperfici, secondo le previsioni del Regolamento Enac in materia liberalizzazione dell'uso delle relative aree di atterraggio.