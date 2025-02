eViso, corrono ricavi e margini semestrali: in forte aumento forniture di energia e gas

eVISO

(Teleborsa) -, società di tecnologia quotata all’EGM con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria attiva nei segmenti luce, gas e mele ha raggiunto nelche va da luglio 2024 a dicembre 2024 ricavi per 169,5 milioni euro, segnando un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, trainato dall’espansione della base clienti e da strategie commerciali efficaci implementate nel corso del semestre.Durante il semestre, il numero totale dei punti di prelievo è cresciuto del 20%, arrivando a 217 mila, mentre l’ha toccato i, con un incremento annuo del 43%. Anche laha registrato un forte aumento, attestandosi a 4,0 milioni di smc (+155% su base annua).Questi risultati hanno contribuito a un robusto aumento delche, nel primo semestre dell’esercizio 2024-2025, si attesta tra 10,3 milioni e 11,1 milioni, in crescita tra il 24% e il 34% rispetto agli 8,3 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente."Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti nel primo semestre dell’esercizio 2024-2025. Il Gross Margin per azione, nei sei mesi luglio – dicembre 2023, è stato di 0,34 euro/azione. Il semestre appena concluso registra un Gross Margin compreso tra 10,3 milioni e 11,1 milioni, un incremento tra il 24% e il 34% rispetto a periodo precedente, equivalente ad un GM semestrale per azione tra 0,42 euro/share e 0,45 euro/share – ha commentato, Amministratore Delegato di eVISO –. Il modello di business a piattaforma di eVISO ha confermato la capacità di generazione di cassa, permettendo alla società di effettuare gli investimenti necessari per supportare la crescita dei ricavi (+55%), nonché di acquistare 2,6 milioni di azioni proprie in buy-back, distribuire un dividendo per un totale di 1,1 milioni e confermare comunque una posizione finanziaria netta di cassa, pari a 11,3 milioni".