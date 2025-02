Hera, Standard Ethics conferma il rating ESG

Hera

(Teleborsa) - Standard Ethics ha(SER) di, multiservizi quotata su Euronext Milan, a "EE-". Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che la società rendiconta in forma standard le attività ESG, fissa obbiettivi socio-ambientali chiari e si dota di riferimenti internazionali sulla Sostenibilità anche nel Codice Etico. Residuanocome quello dell’intelligenza artificiale e centrali come quello dei diritti individuali.Tenuto conto della presenza di un patto di sindacato e del voto maggiorato, lae la sua indipendenza rimane un fattore determinante per garantire gli interessi degli azionisti di minoranza e del mercato.