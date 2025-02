Impianti, opportunità di crescita nel mercato della digitalizzazione aziendale

Impianti

(Teleborsa) - Laper le imprese italiane. Non si tratta soltanto di adottare nuove tecnologie, ma di ripensare interi modelli operativi per migliorarne efficienza, innovazione e competitività. Secondo uno studio di Denodo, l'85% delle aziende in Italia ha già avviato percorsi di trasformazione digitale, investendo in AI, IoT e cloud per ottimizzare operazioni e garantire maggiore flessibilità.Il. Secondo il rapporto Anitec-Assinform, la spesa in soluzioni digitali è destinata a raggiungere 84,5 miliardi di euro entro il 2025, con un tasso di crescita annuo del 3,8%, in accelerazione rispetto agli anni precedenti. Il trend continuerà a rafforzarsi, con incrementi previsti del 4,1% nel 2026 e del 4,2% nel 2027, portando il mercato a 91,7 miliardi di euro entro la fine del 2027.Questa transizione non è solo una necessità, ma anche. Infatti, secondo Accenture le imprese che investono nel digitale crescono in media del 30% più rapidamente rispetto a quelle che non lo fanno.è presente(Target Price consensus: 0,70 euro) con oltre 30 anni di esperienza nel settore come Technology Scout, System Integrator e Business Developer in ambito ICT & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement.