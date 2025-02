Mare Group, accordo per acquisire La SIA. Partirà la prima OPAS su EGM

Mare Engineering Group

La SIA

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, hadel capitale sociale di, società quotata su su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche. A seguito del closing,Si tratta dell'da Mare Group, seguendo la strategia di integrazione iniziata nel 2019 econsolidata negli anni successivi con 12 operazioni di M&A. È l'inizio della nuova fase di crescita successiva all'ABB di dicembre 2024,in coerenza con la strategia presentata insieme ai dati di guidance 2024.L'accordo fra Mare Group e CSE Holding S.r.l. (holding di Maurizio Ciardi), Aspasia S.r.l. (holding di riferimento di Mario Rampini) e GLSR S.r.l (holding di riferimento di Riccardo Sacconi), titolari di una partecipazione complessivamente pari al 70,6% del capitale sociale, prevede il. In particolare, a fronte dell'acquisto di complessive 4.000.000 azioni La Sia, il corrispettivo verrà riconosciuto: 2.560.000 azioni di Mare Group rivenienti dalla sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ai Fondatori di La Sia; 2.480.000,00 in denaro.Al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'accordo, l'acquisizione della partecipazione farà sorgere l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquistodi La Sia. L'Offerta sarà promossa da Mare Group anche per conto dei fondatori quali persone che agiscono di concerto, alle medesime condizioni dell'accordo con i fondatori, valorizzando le azioni La Sia in 3,38 euro e dunque offrendo, per ogni lotto minimo di 500 azioni La SIA, 320 azioni Mare Group, oltre a un conguaglio di 310 euro, incorporando unrispetto al prezzo di chiusura di La SIA del 12 febbraio 2025."È un nuovo capitolo per Mare Group. Questa operazione rappresentache abbiamo intrapreso - ha commentatodi Mare Group - Fin dall'inizio, abbiamo creduto nella forza dell'integrazione come motore di trasformazione e innovazione e oggi rafforziamo questa visione con un'acquisizione strategica che accelera la nostra evoluzione. Stiamo costruendo un gruppo sempre più solido, con competenze integrate e una chiara ambizione di leadership nel settore. Fin dalla IPO, abbiamo tracciato obiettivi chiari e li stiamo realizzando in modo strutturato. Il nostro impegno è articolato in tre punti: 1) creare un polo aggregante che dia nuovo slancio all'ingegneria digitale in Italia, 2) costruire un leader nazionale capace di superare la soglia dei 100 milioni di ricavi, per affrontare sfide ancora più ambiziose, 3) sviluppare un ecosistema di crescita sostenibile, in cui talento, innovazione e tecnologia si fondano per generare valore".Il, tra i più riconosciuti e apprezzati sul mercato, entra stabilmente nella compagine azionaria di Mare Group in concambio egarantendo l'allineamento degli obiettivi strategici e la continuità gestionale.La Siacon un prezzo di collocamento pari a 3,60 euro per azione (per una capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 20,4 milioni di euro), ma il suo valore è subito schizzato in alto, restando sopra gli 8 euro per tutto il 2023. Da quel momento è iniziato un significativo calo del valore di Borsa (complice anche conti in calo con una rifocalizzazione del business), con La Sia che capitalizza oggi solo 16,4 milioni di euro con scambi giornalieri molto limitati.