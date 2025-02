Miele, 1 italiano su 2 lo consuma ogni settimana ma solo 4 su 10 dichiarano di conoscerlo abbastanza

(Teleborsa) - Dolcezza naturale, versatilità culinaria e proprietà benefiche: ilrappresenta da sempre un gioiello dell'agroalimentare italiano, di una tradizione che affonda le radici nella notte dei tempi, tramandata da generazione in generazione, con un retaggio antico e un saper fare unico al mondo. Tutti valori riconosciuti dagliche lo consumano abitualmente: oltre 1 italiano su 2 (54%) consuma miele almeno una volta a settimana, con ben un 17,4% che lo consuma tutti i giorni. Inoltre, nell'ultimo anno, circa 4 italiani su 10 (36,5%) hanno aumentato il suo consumo (con un 10,4% che lo ha molto aumentato) mentre per il 54,9% il consumo è rimasto invariato. Numeri che giustificano l'ottimo andamento delle vendite del miele confezionato. Nel 2024 nel solo canale dellasi sono vendute circa(+3,4%) per un valore di circa(+0,8%) (Fonte: Circana).Laè il pasto d'elezione per 7 italiani su 10, facendo emergere undi miele soprattutto al mattino. Tra le occasioni di consumo, segue lo spuntino di metà mattina (15,9%) o metà pomeriggio (37,1%). Il 19,5% consuma miele dopo cena e il 10,4% dopo l'attività sportiva, mentre è meno diffuso l'utilizzo del miele a pranzo o a cena (rispettivamente 5,2% e 7,1%).Nonostante l', gli italiani non si considerano esperti conoscitori di miele: solo 4 italiani su 10 dichiarano di conoscerlo abbastanza o molto (con un esiguo 5,2% che lo conosce approfonditamente), mentre circa un ¼ della popolazione italiana lo conosce poco o per niente. Tra gli aspetti meno conosciuti, le varie tipologie di miele così diverse tra loro (oltre 60 e ognuna vanta proprietà diverse). I consumi si indirizzano sul millefiori (64,2%), sul miele di acacia (51,9%), e a seguire il miele di castagno (30,2%), quello di agrumi (22,4%), il miele di eucalipto (18.1%). La presenza di miele come ingrediente in un prodotto alimentare rispetto all'impiego di altri ingredienti (zucchero, sciroppi, dolcificanti alternativi) è riconosciuto come un valore aggiunto in fase di acquisto per quasi l'80% degli italiani e per ben il 40% è un dettaglio che orienta la scelta di acquisto. Si deve ricordare che il miele rientra nella lista degli ingredienti di numerosi e rinomati prodotti alimentari tipici italiani (es. dolciumi, prodotti da forno, caramelle), nonché in specialità regionali (es. struffoli).Lo rivela la ricerca "” commissionata daldiper indagare il rapporto degli italiani con il nettare degli dèi."Gli italiani hanno incrementato il consumo di miele nell'ultimo anno – afferma, Presidente del Gruppo Miele di Unione Italiana Food, Presidente dei confezionatori italiani di miele - Sono tutti dati positivi che riempiono d'orgoglio l'industria italiana del miele che lavora da sempre per garantire che solo i migliori mieli nazionali ed esteri arrivino sulle tavole dei nostri connazionali, grazie a controlli accurati che garantiscono l'elevata qualità del prodotto, a tutela della reputazione delle aziende”.