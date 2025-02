Moncler, nel 2024 utile +5%, ricavi oltre 3,1 miliardi. Proposta cedola 1,3 euro per azione

Moncler

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso il 2024 conconsolidati che superano i 3,1 miliardi, in crescita del 4% rispetto all'anno precedente. Ilè balzato del 5% a 639,6 milioni.Proposto undi 1,3 euro per azione.L’di Gruppo è stato pari a Euro 916,3 milioni con un margine del 29,5%, rispetto a Euro 893,8 milioni nel 2023 con un margine del 30,0%, dimostrando resilienza nonostante un contesto operativo più sfidante.Al 31 dicembre 2024 la(escludendo gli effetti del principio contabile IFRS 16) era positiva e pari a Euro 1.308,8 milioni, rispetto a Euro 1.033,7 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2023.ha commentato: “Nel 2024 il nostro Gruppo ha raggiunto risultati notevoli e ha dimostratoin un contesto complesso e volatile. Sia Moncler sia Stone Island hanno registrato una crescita a doppia cifra nel canale DTC, portando il fatturato di Gruppo oltre i 3,1 miliardi di euro, e mantenendo un solido EBIT margin del 29,5%, a testimonianza della forza del nostro modello di business e della nostra disciplina operativa. Nel corso dell'anno, abbiamo rafforzato ulteriormente ciò che rende i nostri marchi distintivi. Con gli eventi di Moncler Grenoble a St. Moritz e Moncler Genius a Shanghai — che ha registrato il maggiore impatto nella storia del marchio — abbiamo continuato ad esprimere la nostra creatività, ridefinendo il concetto di brand experience. Allo stesso tempo, Stone Island ha continuato a consolidare la propria identità attraverso iniziative di brand rilevanti che hanno coinvolto community nuove ed esistenti., nonostante il contesto macroeconomico globale rimanga incerto,nella nostra capacità di navigare dinamiche di mercato in continua evoluzione. Ispirati dalla nostra storia, dalla passione per l'innovazione e dall’ambizione a superare i confini delle convenzioni, continuiamo a costruire il futuro dei nostri marchi a favore di una crescita sostenibile e di una creazione di valore a lungo termine".