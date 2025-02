Sanlorenzo, ricavi e utili in crescita nel 2024: si rafforza presenza nelle Americhe

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2024 condalla vendita di nuovi yacht pari a 930,4 milioni di Euro (+10,7%). Ottima la performance della(+17,6% YoY) mentre sono stati consolidati i livelli del 2023 delle(+1,8% YoY) e(+1,0% YoY), nonostante la relativa debolezza del segmento di mercato < 24 metri., si evidenzia un rimbalzo rilevante dell’area Americhe (+58,4% YoY), la cui incidenza si attesta al 15,8% rispetto all’11,0% del FY2023, nonché il forte sviluppo continuativo dell’area MEA (+55,4% YoY). L’Europa (-0,9% YoY) consolida di fatto il livello del 2023 dopo un +38,3% rispetto al 2022, mentre l’APAC (-2,3% YoY) attraversa con una performance relativamente positiva in un anno di debolezza che ha impattato anche il lusso di alta gamma.L'azienda ha registrato undi 176,4 milioni di Euro (+12%) con un margine del 19% sui Ricavi Netti Nuovo, in crescita di 20 basis point, e una 139,3 milioni di Euro (+10,6%). con un margine del 15% sui Ricavi Netti Nuovo, con una diluizione contenuta derivante dall’acquisizione di Nautor Swan.L'azienda ha effettuatoper 49,3 milioni di Euro, con un’incidenza stabile al 5,3% sui Ricavi Netti Nuovo, dicui oltre l’88% relativo all’espansione della capacità industriale e allo sviluppo di nuovi modelli e nuove gamme di prodotto. Investimenti netti riconducibili al cambio di perimetro per il consolidamento di Nautor Swan e di Simpson Marine per 138,8 milioni di Euro, portando gli investimenti netti totali di periodo a 188,1 milioni di Euro.Ladi cassa è pari a 29,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2024, dopo il pagamento di dividendi per 34,8 milioni di Euro e investimenti netti organici per 49,3 milioni di Euro, nonché dopo un assorbimento di cassa non ricorrente legato ad operazioni di natura straordinaria per 83,8 milioni di Euro, riferibili alle operazioni diin H2 per 7,5 milioni di Euro, la PFN al 31 dicembre 2024 si attesterebbe a 112,8 milioni di Euro.L'del Q4 2024 è pari a 230,2 milioni di Euro rispetto a 207,8 milioni di Euro del Q4 2023. Ilè pari a 1.019,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2024, rispetto a 1.041,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023, di cui 623,1 milioni di Euro riferiti al 2025 che dunque beneficia già a inizio anno di un livello di copertura significativo, e 396,7 milioni di Euro per gli esercizi successivi.