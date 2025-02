Seduta positiva a Tokyo, negativa la Cina continentale

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo che Wall Street ha registrato una seduta debole poiché una lettura dell'inflazione statunitense più forte del previsto ha ridotto le prospettive di allentamento della politica da parte della Federal Reserve statunitense. L'appetito per il rischio è stato anche aiutato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato di un trattato di pace tra Russia e Ucraina, che potrebbe segnare la fine del conflitto durato tre anni.Seduta in rialzo per, con il, che avanza dell'1,28%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, si muovono al ribasso, che perde lo 0,61%, e, che lascia sul terreno lo 0,37%.Su di giri(+1,66%); come pure, buona la prestazione di(+1,36%). In denaro(+0,62%); consolida i livelli della vigilia(+0,05%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,22%. La giornata del 12 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,12%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,43%.Il rendimento dell'è pari 1,35%, mentre il rendimento delscambia 1,64%.