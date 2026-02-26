Tokyo in leggero rialzo, Seul in rally con balzo del tech dopo i conti di Nvidia

(Teleborsa) - Le azioni tecnologiche asiatiche hanno registrato un rialzo
, poiché i risultati di Nvidia
, migliori del previsto, hanno attenuato i timori di un raffreddamento dello slancio nel settore dell'intelligenza artificiale.
Lieve aumento per la Borsa di Tokyo
, con il Nikkei 225
che sale dello 0,29%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; poco mossa Shenzhen
, che sale dello 0,16%, mentre Shanghai
è sulla parità.
In discesa Hong Kong
(-0,92%); effervescente Seul
(+3,67%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(-0,09%); in moderato rialzo Sydney
(+0,53%).
Giornata incolore per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia in ribasso dello 0,40%. La giornata del 25 febbraio si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un esiguo +0,09%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,15%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,82%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati asiatici: Venerdì 27/02/2026
00:50 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 5,5%; preced. -0,1%)
00:50 Giappone
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,9%) Lunedì 02/03/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti) Martedì 03/03/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%).