Tokyo in leggero rialzo, Seul in rally con balzo del tech dopo i conti di Nvidia

(Teleborsa) - Le azioni tecnologiche asiatiche hanno registrato un rialzo, poiché i risultati di Nvidia, migliori del previsto, hanno attenuato i timori di un raffreddamento dello slancio nel settore dell'intelligenza artificiale.

Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che sale dello 0,29%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; poco mossa Shenzhen, che sale dello 0,16%, mentre Shanghai è sulla parità.

In discesa Hong Kong (-0,92%); effervescente Seul (+3,67%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai (-0,09%); in moderato rialzo Sydney (+0,53%).

Giornata incolore per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l'euro nei confronti della divisa cinese, che scambia in ribasso dello 0,40%. La giornata del 25 febbraio si presenta piatta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che mostra un esiguo +0,09%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 2,15%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,82%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:

Venerdì 27/02/2026
00:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 5,5%; preced. -0,1%)
00:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,9%)

Lunedì 02/03/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti)

Martedì 03/03/2026
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%).
