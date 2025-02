Startup, D’Arcangelo (Next4): "Investire in innovazione e crescita, serve un ecosistema più forte"

(Teleborsa) - "La mappa disegnata da Unioncamere sullenel nostro Paese delinea un quadro di grande rilievo. In termini assoluti, i giovani e le donne startupper sono più numerosi al, in cui si concentradel Paese, con 1.084 realtà su un totale di 2.049". Lo ha dichiarato, holding di investimento qualificata e piattaforma d’innovazione dedicata a startup e PMI innovative, in merito alla geografia delle startup innovative in Italia nel 2024, analizzata dal"Nel- ricorda - gliil 17,2% delle startup innovative dell’area, mentrela presenzaalla guida di startup innovative è, attestandosi al 15,8%. Le startup che hanno raggiunto il livello di, superando il milione di euro di fatturato o di capitale sociale tra il 2019 e il 2023 sonodel totale. Tuttavia, questa percentuale sale al 12,6% tra le startup con brevetti in tecnologie strategiche."L'analisi di Unioncamere sottolinea, essenziale per lo sviluppo economico del Paese. - afferma D'Arcangelo - In questo contesto, il sostegno alla, gli investimenti in infrastrutture tecnologiche e glialle imprese giovanili risultanoper consolidare il know-how e rafforzare la competitività dell’Italia nello scenario globale".