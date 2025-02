TIM, Labriola: non ho preferenze tra Iliad e Poste, ma consolidamento è fondamentale

Poste

(Teleborsa) - "Da un punto di vista industriale, lo abbiamo già detto nel 2022 che. Sono passati tre anni, ma ora tutti lo stanno dicendo". Lo ha affermato l'amministratore delegato di, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione dell'aggiornamento del piano , non vogliamo commentare indiscrezioni ma rimanere concentrati sul portare risultati e eseguire il nostro piano", ha aggiunto."Abbiamo una, nel senso che se le nostre azioni sono al doppio dell'EBITDA conviene di più investire per puntare sul consolidamento del mercato acquistando un'azienda al prezzo giusto o sarebbe meglio riacquistare le nostre azioni?", ha risposto a chi gli chiedeva perché TIM non prenda l'iniziativa e presenti un'offerta per Iliad in Italia."Dobbiamo ricordare che noi vogliamo creare il massimo valore per i nostri azionisti e abbiamo iniziato tre anni fa a cercare di ripristinare la normalità per l'azienda, adesso siamo nei tempi e andremo a valutare eventuali opzionalità strategiche potrebbero creare un valore aggiunto per tutti gli azionisti rispetto ad altre opzioni in ballo - ha spiegato - Chiaramente".