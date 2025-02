UniCredit: siglato accordo sindacale per premio produttività 2024

Unicredit

(Teleborsa) -ha siglato conl'accordo per l'erogazione del premio di produttività relativo all'esercizio 2024 ai colleghi del perimetro italiano.In particolare,in aumento del 14% rispetto allo scorso anno, se si opterà la destinazione a Conto Welfare. In dettaglio, l’importo, se destinato a Conto Welfare è di 1.600 euro, mentre è di 1.000 euro lordi, nel caso si scegliesse l’erogazione monetaria. A entrambe le soluzioni, vanno aggiunti 811,30 euro, quale erogazione welfare aggiuntiva e 88,70 euro per la polizza collettiva denti.- spiega la nota - avverrà nel mese di aprile mentre chi sceglierà l'erogazione monetaria lo riceverà a giugno. In aggiunta al VAP, per la prima volta, i dipendenti UniCredit ed i loro familiari avranno a disposizione un contributo per il servizio innovativo di Medicina Primaria Digitale che supporta la prevenzione e il miglioramento degli stili di vita.Responsabile People & Culture Italia e Coo Italia di UniCredit, afferma: “UniCredit, grazie al costante e costruttivo confronto con le Organizzazioni Sindacali, continua a investire nelle sue persone, riconoscendo il valore del contributo di tutti i colleghi ai risultati raggiunti, potenziando lo sviluppo delle competenze e la formazione continua e arricchendo il sistema di Welfare come leva fondamentale per il benessere personale e organizzativo”Quest’anno, inoltre, i dipendenti UniCredit potranno, su base volontaria, decidere di utilizzare una parte del credito welfare, per un massimo di 500 euro, per la partecipazione al piano di azionariato diffuso