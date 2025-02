A Napoli si parla di rigenerazione sociale e culturale

(Teleborsa) - "oggi rappresentano un crocevia per la. Concetti quali finanza di prossimità, sviluppo territoriale sostenibile, reti digitali, rigenerazione urbana e delle aree interne, benessere sociale sono tutti connessi al mondo produttivo, in particolar modo a quello delle PMI”. Lo ha affermatopresentando il "Forum non profit, finanza e innovazione: donation crowdfunding, incubatori d'impresa e pmi per la rigenerazione sociale e culturale", che si terrànella sala Rari dellaL'evento, organizzato dall'e dalla, in collaborazione con(Aidc), sezione di Napoli eè stato accreditato dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da. Il Forum ha ottenuto ilmorale della, a firma del sindaco Gaetano Manfredi."La tavola rotonda intende evidenziare - ha aggiunto Bowinkel - l'importanza dial fine di dare sempre maggiore impulso al processo di innovazione tecnologica e di processo, necessario per una concreta rigenerazione territoriale, sociale e produttiva. Partendo da un approfondimento delle, si tratterà deluale potente strumento digitale di raccolta fondi e di, fondamentale driver per l'attrazione degli investimenti, per poi ampliare il confronto agli- quali "attivatori dei territori" - e delle, nonché dei processi strategici di Open Innovation delle Pmi".Nel corso del Forum il presidente Bowinkel eFondazione Distretto 108YA Lions International), presenteranno il"Officina dei Papiri Ercolanesi: l'esplorazione storica attraverso l'innovazione tecnologica".