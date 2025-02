Agroalimentare, Confeuro: "In Ue reciprocità vitale contro pratiche sleali"

(Teleborsa) -tarebbe varando un piano per rafforzare il principio di reciprocità negli standard di produzione e sul commercio agroalimentare, con l’intenzione diuando si tratta di pesticidi e benessere degli animali. Siamo di fronte a una volontà politica e a un target istituzionale molto importanti, che Confeuro sollecita da tempo a gran voce nella consapevolezza maturata che si tratta di una misura essenziale per garantire la tutela dell'agricoltura europea e contrastare le pratiche sleali che minacciano la competitività dei nostri piccoli e medi produttori. La reciprocità, d’altronde, è un pilastro fondamentale per un commercio equo e sostenibile". Così, in una nota stampa,, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo."Non possiamo permettere che gli agricoltori italiani ed europei vengano penalizzati da una concorrenza sleale derivante dall'importazione di prodotti che non rispettano gli stessi"Auspichiamo dunque che quest’ultima continui nel percorso intrapreso, rafforzando le norme che regolano le importazioni e garantendo più controlli, sopratutto nei porti del nord Europa. Tutelare la produzione europea, infatti,, conclude Tiso.