Bankitalia, debito pubblico a 2.965,7 miliardi a fine 2024

(Teleborsa) -dell'Italia è salito a, in aumento rispetto a fine 2023, quando il debito ammontava a 2.868,4 miliardi (134,8% del PIL). Lo ha reso noto la Banca d'Italia, nell'ultimo aggiornamento sulla finanza pubblica "Fabbisogno e debito".del debito rispetto all’anno precedenteha riflesso in gran parte ile l’effetto complessivo degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione del cambio (3,9 miliardi), parzialmente compensati dalla(12,3 miliardi, a 37,6).Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito consolidato dellei è cresciuto di 99,9 miliardi, a 2.883,6, mentre quello dellesi è ridotto di 2,6 miliardi, a 82 miliardi; il debito degli Enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile.Nel corso del 2024 laa, collocandosialla fine dell’anno (dal 24,2% al termine del 2023). Lo scorso dicembre ladel debito è risultata in linea con quella di fine 2023 ()."Anche sei, superata a novembre, si tratta di una magra consolazione. Il debito del 2024 resta, infatti, un record storico poco invidiabile", commenta Massimiliano Dona, presidente dell', aggiungendo "non è difficile prevedere, poi, che nel 2024l". "Il quadro resta preoccupante, soprattutto perché orae sia nel quarto che nel terzo trimestre del 2024 il Pil è rimasto stazionario. Inoltre, la crescita acquisita per il 2025 è nulla".