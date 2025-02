Erfo perfeziona acquisizione del 51% di Fit & Go

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) -, PMI innovativa e società benefit integrata su tutta la filiera del settore nutraceutico quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere di aver perfezionato l’del 51% di, attiva dal 2015 e specializzata nello sviluppo in franchising di fitness boutique, che offrono allenamenti tailor-made attraverso l’impiego di macchinari tecnologicamente avanzati e il supporto di personale altamente qualificato, per garantire ai clienti risultati ottimali in tempi ridotti.Ilper l’acquisto della Partecipazione di Maggioranza è pari a euro, rettificato sulla base della variazione dell’EBIT e della posizione finanziaria netta della Società al 31 dicembre 2024.Il prezzo è stato corrisposto in denaro per 2.191.795 euro e in azioni per 165.000 euro, pari a 125.000 azioni valutate al prezzo per azione di 1,32. A supporto dell’acquisizione di Fit & GO è stato concesso dauna 60 mesi pari ad euro 1.250.000.